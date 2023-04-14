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Эрдоган: Начало поставок газа с "Сакарья" запланировано на 20 апреля

Эрдоган: Начало поставок газа с "Сакарья" запланировано на 20 апреля Начало поставок природного газа с месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря запланировано на четверг, 20 апреля.
Энергетика
14 апреля 2023 г. 16:29
Эрдоган: Начало поставок газа с Сакарья запланировано на 20 апреля

Начало поставок природного газа с месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря запланировано на четверг, 20 апреля.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после пятничной молитвы в Стамбуле.

"Все наши планы строятся с учетом этой даты", - отметил он.

Ранее сообщалось, что на начальном этапе на этом месторождении планируется добывать около 10 млн кубометров газа в сутки, или от 3,4 млрд до 4 млрд в год. К 2028 году объем суточной добычи должен составить 40 млн кубометров (15 млрд кубометров в год).

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