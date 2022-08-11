О нас

Эрдоган: На строительство 34 ГЭС в Турции вложено 16 млрд лир

Эрдоган: На строительство 34 ГЭС в Турции вложено 16 млрд лир В проект строительства 34 новых гидроэлектростанций (ГЭС) в Турции было инвестировано 16 млрд лир.
Энергетика
11 августа 2022 г. 17:24
Эрдоган: На строительство 34 ГЭС в Турции вложено 16 млрд лир

В проект строительства 34 новых гидроэлектростанций (ГЭС) в Турции было инвестировано 16 млрд лир.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия ГЭС в различных регионах.

По его словам, эти инвестиции "в итоге обернется вкладом в развитие турецкой экономики на уровне 2,7 млрд лир в год", то есть инвестиции окупятся всего за 8 лет. Проекты реализованы по линии Главного управления водного хозяйства Турции (DSI).

Эрдоган подчеркнул, что вода является также одним из важнейших источников возобновляемой энергетики.

"Турция занимает девятое место в мире по числу ГЭС. На сегодняшний день треть вырабатываемой в нашей стране электроэнергии производится за счет ГЭС", - отметил президент.

Турецкий лидер отметил, что за последние 20 лет число таких станций в стране выросло с 125 до 730, а водохранилищ достигло 930.

"Строительство крупного водохранилища и ГЭС "Юсуфэли" на северо-востоке страны также близится к завершению, что повысит объем мощностей производства электроэнергии в Турции еще на 1,9 млрд КВт/ч в год", - сообщил президент.

Президент Эрдоган сказал далее, что резервы водохранилищ Турции достигли 180 млрд кубометров, что позволяет обеспечить страну водой даже в самые засушливые годы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi