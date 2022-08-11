Эрдоган: На строительство 34 ГЭС в Турции вложено 16 млрд лир

В проект строительства 34 новых гидроэлектростанций (ГЭС) в Турции было инвестировано 16 млрд лир.

В проект строительства 34 новых гидроэлектростанций (ГЭС) в Турции было инвестировано 16 млрд лир.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия ГЭС в различных регионах.

По его словам, эти инвестиции "в итоге обернется вкладом в развитие турецкой экономики на уровне 2,7 млрд лир в год", то есть инвестиции окупятся всего за 8 лет. Проекты реализованы по линии Главного управления водного хозяйства Турции (DSI).

Эрдоган подчеркнул, что вода является также одним из важнейших источников возобновляемой энергетики.

"Турция занимает девятое место в мире по числу ГЭС. На сегодняшний день треть вырабатываемой в нашей стране электроэнергии производится за счет ГЭС", - отметил президент.

Турецкий лидер отметил, что за последние 20 лет число таких станций в стране выросло с 125 до 730, а водохранилищ достигло 930.

"Строительство крупного водохранилища и ГЭС "Юсуфэли" на северо-востоке страны также близится к завершению, что повысит объем мощностей производства электроэнергии в Турции еще на 1,9 млрд КВт/ч в год", - сообщил президент.

Президент Эрдоган сказал далее, что резервы водохранилищ Турции достигли 180 млрд кубометров, что позволяет обеспечить страну водой даже в самые засушливые годы.