Эрдоган: Газ из Средиземноморья в Европу может перекачиваться только через Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газ из месторождений Восточного Средиземноморья может перекачиваться в Европу только через турецкую территорию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газ из месторождений Восточного Средиземноморья может перекачиваться в Европу только через турецкую территорию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Албании, комментируя дискуссию вокруг целесообразности газопровода EastMed.

"Этот проект нереализуемый. Его изучили и увидели, что позитивных моментов там нет. Такая работа (доставка газа из региона в Европу) не может быть реализована без Турции. Если оттуда газ пойдет в Европу, то только через Турцию", - заявил Эрдоган.