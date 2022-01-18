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Эрдоган: Газ из Средиземноморья в Европу может перекачиваться только через Турцию

Эрдоган: Газ из Средиземноморья в Европу может перекачиваться только через Турцию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газ из месторождений Восточного Средиземноморья может перекачиваться в Европу только через турецкую территорию.
Энергетика
18 января 2022 г. 15:48
Эрдоган: Газ из Средиземноморья в Европу может перекачиваться только через Турцию
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газ из месторождений Восточного Средиземноморья может перекачиваться в Европу только через турецкую территорию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Албании, комментируя дискуссию вокруг целесообразности газопровода EastMed.

"Этот проект нереализуемый. Его изучили и увидели, что позитивных моментов там нет. Такая работа (доставка газа из региона в Европу) не может быть реализована без Турции. Если оттуда газ пойдет в Европу, то только через Турцию", - заявил Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan: Gas from Mediterranean to Europe can only be pumped through Turkey

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