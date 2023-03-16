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Эрдоган: Благодаря ЮГК тюркские государства играют важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы

Эрдоган: Благодаря ЮГК тюркские государства играют важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы На сегодняшний день мы со странами тюркского мира успешно реализовали крупномасштабные проекты в области нефти, природного газа и электроэнергии в Каспийском бассейне.
Энергетика
16 марта 2023 г. 15:26
Эрдоган: Благодаря ЮГК тюркские государства играют важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы

На сегодняшний день мы со странами тюркского мира успешно реализовали крупномасштабные проекты в области нефти, природного газа и электроэнергии в Каспийском бассейне.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своем выступлении на внеочередном Саммите Организации тюркских государств, проходящем 16 марта в Анкаре.

"Трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан вот уже 16 лет бесперебойно доставляет нефть из Азербайджана, Туркменистана и Казахстана на мировые рынки. Благодаря Южному газовому коридору, ключевым элементом которого является TANAP, тюркские государства играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы", - подчеркнул президент Турции.

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Версия на английском языке Erdogan: Thanks to SGC, Turkic states play important role in ensuring Europe’s energy security

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