Эр-Рияд и Каракас будут совместно работать над ростом цен на нефть

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии и Венесуэлы достигли в воскресенье договоренности о совместной работе для восстановления уровня цен на нефть, сообщил министр экономики и финансов южноамериканской страны Родольфо Марко Торрес.

Согласно его сообщению в микроблоге в Twitter, тема стабилизации цен на нефть обсуждалась в ходе встречи президента Венесуэлы Николаса Мадуро, находящегося сейчас с визитом в Эр-Рияде, с саудовским министром энергетики Али Аль-Наими.

"Великолепная встреча с важными результатами, мы договорились работать для восстановления рынка и нефтяных цен", - уточнил Торрес.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Н.Мадуро в настоящее время находится в турне по ряду нефтедобывающих стран с целью заручиться поддержкой в совместной работе по стабилизации международного рынка нефти. Ранее он побывал в Иране, после Саудовской Аравии посетит Катар и Алжир.

Мадуро ранее уже заявлял, что его страна предпримет все возможные усилия, чтобы цена барреля нефти была на уровне 100 долларов.