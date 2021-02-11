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Equinor заявила об убытке в 5,5 млрд долларов по итогам 2020 года

Equinor заявила об убытке в 5,5 млрд долларов по итогам 2020 года Выручка компании упала на 29% в годовом выражении
Энергетика
11 февраля 2021 г. 18:29
Equinor заявила об убытке в 5,5 млрд долларов по итогам 2020 года

Equinor по итогам прошлого года получила чистый убыток в размере 5,5 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает ngv со ссылкой на финансовый отчет норвежской энергетической компании.

В пересчете на одну акцию убыток составил 1,7 доллара США по сравнению с прибылью в 0,55 доллара США в 2019 году. Выручка компании упала на 29% в годовом выражении — до 45,8 млрд доллара США.

В IV квартале чистый убыток Equinor увеличился в десять раз по сравнению с 2019 года. В пересчете на акцию убыток составил 0,75 доллара США против 0,07 доллара США. Выручка по итогам IV квартала снизилась на 23% в годовом выражении — до 11,75 млрд долларов США.

Добыча Equinor в 2020 году составляла 2,07 млн баррелей в сутки (б/с), практически не изменившись по сравнению с 2019 года. В IV квартале компания добывала 2,04 млн б/с — на 7% меньше, чем годом ранее.

«На наши результаты повлияли рыночные потрясения в течение года, но благодаря значительному снижению затрат и дисциплине в отношении капитала мы получили положительный чистый денежный поток за квартал и весь год», — рассказал гендиректор компании Андерс Упедаль.

Кроме того, стало известно, что Equinor продает свои активы на месторождении Bakken (США) Grayson Mill Energy за 900 млн долларов США. В IV квартале прошлого года разрешенная добыча на этих активах составляла 48 тыс. баррель нефтяного эквивалента в сутки.

Отметим, что British Petroleum завершила 2020 год с убытком в 20 млрд долларов США. По итогам IV квартала Royal Dutch Shell зафиксировала убыток в размере 4,01 млрд доллара США по сравнению с прибылью в 965 млн долларов США за тот же период предыдущего года. Американская нефтяная компания ConocoPhillips в IV квартале 2020 года получила чистый убыток в размере 772 млн доллара США, или 0,72 доллара США на акцию.

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