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Equinor закрыла сделку по продаже SOCAR доли в одном из своих проектов в Азербайджане

Equinor закрыла сделку по продаже SOCAR доли в одном из своих проектов в Азербайджане Норвежская компания Equinor закрыла сделку по продаже Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) 50 % доли в проекте разработки месторождения Карабах в азербайджанском секторе Каспия.
Энергетика
24 июля 2024 г. 11:43
Equinor закрыла сделку по продаже SOCAR доли в одном из своих проектов в Азербайджане

Норвежская компания Equinor закрыла сделку по продаже Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) 50 % доли в проекте разработки месторождения Карабах в азербайджанском секторе Каспия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Equinor.

"Сделка о продаже SOCAR 50 % доли в проекте “Карабах” была завершена 24 апреля 2024 года”, - говорится в материалах компании.

В то же время, Equinor отмечает, что планирует до конца 2024 года завершить сделку по продаже своих долей в проектах разработки блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешшли” (АЧГ) и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Equinor напоминает, что 22 декабря 2023 года подписала с SOCAR Соглашение о продаже своего портфеля в Азербайджане, включающего проекты "АЧГ", "БТД" и "Карабах".

“После объявления о сделке, индийская компания ONGC Videsh Limited (ONGC) решила воспользоваться своим преимущественным правом покупки в соответствии с Соглашением о совместной эксплуатации АЧГ. В результате 19 июля 2024 года было подписано измененное и доработанное Соглашение о купле-продаже [долей] в проекте АЧГ и БТД. Закрытие сделки зависит от выполнения определенных условий, включая все нормативные и договорные одобрения”, - уточняет Equinor.

По данным компании, в соответствии с новым Соглашением, из доли Equinor в проекте АЧГ в размере 7,27 % Госнефтекомпания Азербайджана приобрела 6,655 %, ONGC - 0,615 % . Из доли норвежской компании в проекте БТД в размере 8,71 %, SOCAR приобрела 7,96 %, ONGC - 0,75 %.

"Азербайджан был важной частью международного портфеля Equinor на протяжении последних 30 лет. Вместе с SOCAR и другими партнерами по АЧГ мы создали значительную ценность для партнерства и для азербайджанского общества. SOCAR хорошо позиционирована для создания дальнейшей ценности из активов в долгосрочной перспективе, и мы ценим тесное сотрудничество на протяжении многих лет", - заявил исполнительный вице-президент Equinor по международной разведке и добыче Филипп Матье, слова которого приводятся в информации.

Компания Equinor присутствует в Азербайджане с 1992 года.

SOCAR и Equinor 31 мая 2018 года в Баку подписали контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Ашрафи - Дан Улдузу-Айпара и Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проекта SOCAR и Equinor создали операционную компанию на паритетных долях (50% на 50%).

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