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Equinor заключила 5-летний контакт на поставку газа германской RWE

Equinor заключила 5-летний контакт на поставку газа германской RWE Норвежская государственная нефтегазовая компания Equinor заключила контракт с германской генерирующей компанией RWE на поставку природного газа в эквиваленте 10-15 ТВт.ч, или около 1-1,5 млрд кубометров в год.
Энергетика
30 октября 2023 г. 16:56
Equinor заключила 5-летний контакт на поставку газа германской RWE

Норвежская государственная нефтегазовая компания Equinor заключила контракт с германской генерирующей компанией RWE на поставку природного газа в эквиваленте 10-15 ТВт.ч, или около 1-1,5 млрд кубометров в год.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Equinor.

Соглашение будет действовать до конца 2028 года. Сумма сделки не разглашается.

"Германия и Норвегия являются энергетическими партнерами со времен самых первых экспортных поставок газа из Норвегии более 45 лет назад. Я рада, что мы продолжаем развивать это партнерство", - сказала старший вице-президент Equinor Хельге Хоган.

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Версия на английском языке Equinor inks 5-year contract for gas supplies to German RWE

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