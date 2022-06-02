Equinor ввела СПГ-завод Hammerfest на севере Норвегии после ремонта

Норвежская Equinor (бывшая Statoil) ввела в эксплуатацию свой СПГ-завод Hammerfest на севере страны после ремонта.

Норвежская Equinor (бывшая Statoil) ввела в эксплуатацию свой СПГ-завод Hammerfest на севере страны после ремонта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания.

"После масштабного ремонта и работ по усовершенствованию завод Hammerfest LNG снова запущен в производство после пожара в сентябре 2020 года", - говорится в сообщении.

Первый сжиженный природный газ находится в резервуаре в Мелкойе.

"С запуском Hammerfest LNG мы добавим дополнительный объем к уже значительным поставкам газа из Норвегии. Это имеет большое значение в период, когда предсказуемость и надежность поставок очень важны для многих стран и клиентов", - отметил исполнительный вице-президент Equinor Ирен Руммельхофф.

СПГ Hammerfest обеспечивает около 5% экспорта норвежского газа, в нормальном режиме поставляя 6,5 млрд кубометров в год.

Ранее Equinor планировала, что СПГ-завод Hammerfest будет введен в эксплуатацию 17 мая после ремонта и модернизации из-за пожара в сентябре 2020 года. Проект реализуют Equinor Energy, Petoro, TotalEnergies EP Norway, Neptune Energy Norway и Wintershall Dea Norway. Equinor является оператором завода.