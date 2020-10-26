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Equinor временно закрыла СПГ-завод в Норвегии

Equinor временно закрыла СПГ-завод в Норвегии Период закрытия будет зависеть от сроков поставки необходимого оборудования, а также ситуации с COVID-19
Энергетика
26 октября 2020 г. 12:15
Equinor временно закрыла СПГ-завод в Норвегии

Завод по сжижению природного газа Hammerfest LNG возобновит работу в октябре 2021 года после сентябрьского пожара.

Как передает Report, об этом сообщила компания Equinor.

Пожар на СПГ-заводе Hammerfest LNG на норвежском острове Мелкойя произошел 28 сентября. Весь персонал, не задействованный в ликвидации возгорания, был тогда эвакуирован. Возгорание произошло в турбине.

"Изучение степени ущерба после пожара на Hammerfest LNG 28 сентября указывает, что СПГ-завод будет закрыт на ремонт сроком до 12 месяцев", — говорится в сообщении компании.

Кроме повреждений, связанных с пожаром, морская вода в ходе тушения повредила другие вспомогательные системы, такие как электрическое оборудование и кабели, отмечает компания. Период закрытия будет зависеть от сроков поставки необходимого оборудования, а также ситуации с COVID-19.

"Несмотря на… значительную неопределенность, по нашей лучшей на данный момент оценке для возобновления работы Hammerfest LNG может потребоваться срок до 1 октября 2021 года", — сообщил директор завода Андреас Сандвик (Andreas Sandvik). Он отметил, что за время закрытия компания также проведет другие работы по ремонту и техобслуживанию, запланированные на 2021 год.

Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor с 16 мая 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер компании — Норвегия.

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