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Equinor в III квартале снизила добычу на 1%

Equinor в III квартале снизила добычу на 1% Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA в третьем квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 8,6%, в том числе из-за снижения цен и объемов добычи.
Энергетика
24 октября 2024 г. 21:03
Equinor в III квартале снизила добычу на 1%

Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA в третьем квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 8,6%, в том числе из-за снижения цен и объемов добычи.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 2,285 млрд долларов США против 2,501 млрд долларов США за аналогичный период прошлого года, т.е. снизилась на 8,6%. Скорректированная прибыль упала на 25% - до 2,191 млрд долларов США.

Операционная прибыль снизилась на 7% - до 6,905 млрд долларов США.

Выручка упала на 2,2% и составила 25,446 млрд долларов США.

Добыча компании в минувшем квартале сократилась на 1% - до 1,984 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 2,007 млн бнэ годом ранее. Средняя цена реализации углеводородов упала на 8% - до 74 долларов США за баррель.

Капвложения компании в этом году ожидаются на уровне около 14 млрд долларов США по сравнению с 14,5 млрд долларов США в 2023 году.

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