Equinor увеличит экспорт газа в Европу на 1,4 млрд кубометров в течение 2022 года

Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) намерена в течение 2022 года нарастить экспорт газа в Европу на 1,4 млрд кубометров за счет получения увеличенных разрешений на добычу от Минэнергетики страны и переноса ремонтов на осень.

Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) намерена в течение 2022 года нарастить экспорт газа в Европу на 1,4 млрд кубометров за счет получения увеличенных разрешений на добычу от Минэнергетики страны и переноса ремонтов на осень.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"Скорректированные разрешения на добычу, выданные министерством нефти и энергетики, позволяют месторождению Oseberg увеличить экспорт газа примерно на 1 млрд кубометров в период до 30 сентября. Для месторождения Heidrun экспорт газа может увеличиться на 0,4 млрд кубометров за 2022 календарный год. 1,4 млрд кубометров газа удовлетворяют потребность в газе примерно 1,4 млн европейских домов в течение года", - сказано в сообщении.

Кроме того, Минэнерго Норвегии одобрило заявку Equinor на увеличение добычи газа на месторождении Troll на 1 млрд кубометров - до 38 млрд кубометров - в текущем газовом году (газовый год начался 1 октября 2021 года и заканчивается 30 сентября 2022 года) в случае снижения добычи на других месторождениях.