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Equinor уточнила сроки завершения продажи своих активов в Азербайджане

Equinor уточнила сроки завершения продажи своих активов в Азербайджане Норвежская энергетическая компания Equinor намерена завершить продажу Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) своих активов в стране к середине 2024 года.
Энергетика
22 марта 2024 г. 17:25
Equinor уточнила сроки завершения продажи своих активов в Азербайджане

Норвежская энергетическая компания Equinor намерена завершить продажу Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) своих активов в стране к середине 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет компании за 2023 год.

Согласно финансовому отчету Equinor за четвертый квартал 2023 года, компания планировала закрыть сделку по продаже активов SOCAR в 2024 году.

В конце прошлого года Equinor понесла убытки в размере 310 млн долларов США в связи с запланированным выходом из проектов в Азербайджане.

Напомним, что 22 декабря 2023 года Equinor заключила с SOCAR соглашение на продажу своих активов в Азербайджане. Equinor продала SOCAR 7,27% в проекте разработки блока “Азери-Чираг-Гюнешли”, 8,71% - в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан и 50% в проекте разработки месторождения “Карабах”. До сделки SOCAR владела 25% акций АЧГ, 25% - BTC и 50% - месторождения "Карабах".

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Версия на английском языке Equinor discloses date for completion of asset sale in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “Equinor” Azərbaycandakı aktivlərinin satışını başa çatdıracağı vaxtı açıqlayıb

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