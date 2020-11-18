Equinor: Спрос на нефть достигнет пика к 2027 году

Год назад Equinor ожидала рост показателя до 105 млн б/с к 2030 г. и снижения до 93 млн б/с к 2050 году (в основном за счет распространения электромобилей)

Спрос на сырую нефть достигнет своего пика на 2–3 года раньше, чем ожидалось, из-за последствий пандемии коронавируса. Это произойдет в 2027-2028 гг..

Как передает Report, об этом сообщает ngv со ссылкой на ежегодный энергетический обзор норвежской нефтегазовой компании Equinor.

Согласно ее прогнозам, спрос на нефть вернется к докризисному уровню в 100 млн баррелей/сутки (б/с) примерно к 2025 году и упадет до 88 млн б/с в 2050 году. Год назад Equinor ожидала рост показателя до 105 млн б/с к 2030 г. и снижения до 93 млн б/с к 2050 году (в основном за счет распространения электромобилей).

Сокращение инвестиций в отрасль приведет к ограничению предложения, что также может повлиять на рост спроса в будущем. При этом компания отмечает, что пандемия коронавируса существенно изменила образ жизни людей, что может иметь долгосрочный эффект и замедлить увеличение спроса на нефть, в то время как внедрение возобновляемых источников энергии и электромобилей будет ускоряться.

«Вероятно, что спрос на авиационное топливо еще много лет будет испытывать на себе негативные последствия пандемии», — отмечается в обзоре.

Согласно прогнозам Rystad Energy, пик спроса на нефть — 102 млн б/с — придется на 2028 год. До того, как коронавирусная пандемия изменила прогнозы спроса на нефть как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, Rystad Energy ожидала, что в 2030 году максимальный мировой спрос на нефть достигнет 106 млн б/с.

В конце октября министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил о том, что разговоры о пике спроса на нефть носят спекулятивный характер.