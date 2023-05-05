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Equinor приостановила работу завода по производству СПГ Hammerfest LNG

Equinor приостановила работу завода по производству СПГ Hammerfest LNG Норвежская нефтегазовая компания Equinor на две недели приостановила работу завода сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest LNG из-за поломки компрессора.
Энергетика
5 мая 2023 г. 15:39
Equinor приостановила работу завода по производству СПГ Hammerfest LNG

Норвежская нефтегазовая компания Equinor на две недели приостановила работу завода сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest LNG из-за поломки компрессора.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"На заводе Hammerfest LNG компании Equinor в арктической Норвегии в четверг произошла поломка компрессора, и ожидается, что он останется нерабочим до 19 мая", - передает агентство со ссылкой на сообщение газотранспортной компании Норвегии Gassco.

Биржевые цены на газ в Европе после сообщения Gassco перешли к небольшому росту. Пока максимально они поднимались на 1,3%, до 410,9 доллара. Днем ближайшие газовые фьючерсы по индексу TTF торгуются у отметки 408,2 доллара (+0,7%).

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Версия на английском языке Equinor's Hammerfest LNG plant offline after outage

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