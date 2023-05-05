Equinor приостановила работу завода по производству СПГ Hammerfest LNG

Норвежская нефтегазовая компания Equinor на две недели приостановила работу завода сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest LNG из-за поломки компрессора.

Норвежская нефтегазовая компания Equinor на две недели приостановила работу завода сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest LNG из-за поломки компрессора.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"На заводе Hammerfest LNG компании Equinor в арктической Норвегии в четверг произошла поломка компрессора, и ожидается, что он останется нерабочим до 19 мая", - передает агентство со ссылкой на сообщение газотранспортной компании Норвегии Gassco.

Биржевые цены на газ в Европе после сообщения Gassco перешли к небольшому росту. Пока максимально они поднимались на 1,3%, до 410,9 доллара. Днем ближайшие газовые фьючерсы по индексу TTF торгуются у отметки 408,2 доллара (+0,7%).