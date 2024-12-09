Equinor получит 745 млн долларов США от продажи активов в Азербайджане

Норвежская компания Equinor получит 745 млн долларов США от продажи активов в Азербайджане.

Норвежская компания Equinor получит 745 млн долларов США от продажи активов в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление компании.

Equinor подчеркнула, что сделки, приведшие к выходу компании из Азербайджана и Нигерии спустя более 30 лет сотрудничества с этими странами, были закрыты 29 ноября и 6 декабря 2024 года соответственно.

"Компания завершила сделки по выходу из добывающих активов в Азербайджане и Нигерии на общую предполагаемую сумму до 2 млрд долларов. Из этой суммы 745 млн долларов составляют средства, которые компания выручит от продажи портфеля в Азербайджане. Сделка в Нигерии оценивается до 1,2 млрд долларов США, включая 710 млн долларов за покупку и условные платежи", - говорится в сообщении.

В период с января по сентябрь 2024 года общий объем суточной добычи компании в Азербайджане и Нигерии составил в среднем 24 600 и 18 700 баррелей нефти соответственно. Закрытие сделок окажет положительное влияние на денежный поток компании в четвертом квартале текущего года.

Equinor объявила о продаже активов и выходе из операций в Азербайджане и Нигерии в 2023 году. Компания отмечает, что данные сделки соответствуют ее стратегии оптимизации нефтегазового портфеля и позволят увеличить инвестиции в страны, где Equinor может принести "наибольшую пользу", создавая более сфокусированный и надежный международный портфель.

"Эти сделки помогают нам сосредоточиться на международном портфеле. В сочетании с недавними приобретениями и инвестициями в конкурентоспособные проекты, мы нацелены на обеспечение устойчивого производства и прибыли на долгосрочную перспективу", - заявил исполнительный вице-президент по международной разведке и добыче компании Equinor Филипп Матье, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Азербайджан и Нигерия были важными странами в нашем международном портфеле на протяжении десятилетий. Вместе с партнерами и поставщиками мы создали значительную ценность для Equinor и общества в целом", - добавил он.

Напомним, что 22 декабря 2023 года Equinor заключила с SOCAR соглашение о продаже Госнефтекомпании своих активов в Азербайджане. В частности, Equinor продала SOCAR доли участия в проектах разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и 50% доли в проекте разработки месторождения "Карабах". При этом, сделка по продаже доли в проекте Карабах была закрыта в апреле текущего года.