Equinor получила рекордную прибыль из-за энергетического кризиса

Операционная прибыль крупнейшей норвежской нефтегазовой компании Equinor достигла рекордных 24,3 млрд долларов в третьем квартале вследствие повышения цен на энергоресурсы.

Операционная прибыль крупнейшей норвежской нефтегазовой компании Equinor достигла рекордных 24,3 млрд долларов в третьем квартале вследствие повышения цен на энергоресурсы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу генеральный директор Equinor Андерс Опедаль.

"Конфликт в Украине изменил энергетические рынки, сократил доступ к энергоресурсам и повысил цены на них", - отметил глава компании. "Роль Норвегии и Equinor как надежного поставщика энергии сейчас важнее, чем когда-либо. Мы продолжаем обеспечивать стабильную добычу энергоресурсов", - добавил он.

По словам генерального директора, высокие доходы позволят компании увеличить инвестиции в переход к зеленой энергетике, что будет способствовать "устойчивости в нестабильные времена".

Норвегия - один из ключевых поставщиков энергоресурсов в Европу. В настоящее время страна увеличила объемы добычи углеводородов в связи с приостановкой Россией поставок топлива в некоторые страны ЕС.