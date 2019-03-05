Equinor отчитается перед общественностью о работах на блоке Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Компания Equinor представит общественности проект документа по оценке воздействия на окружающую среду проведения двух- и трехмерных сейсмических исследований на разведочной площади "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара".

Как сообщает Report, встреча пройдет 12 марта с 10:00 до 13:00 в одном из отелей Баку.

В ходе встречи компания представит презентации, ответит на вопросы участников.

Полная версия и краткое изложение документа ОВОС размещена на сайте Equinor на английском и азербайджанском языках.