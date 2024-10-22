О нас

Equinor остановила работу морской газовой платформы из-за задымления

Equinor остановила работу морской газовой платформы из-за задымления Норвежская "Equinor" сообщила о появлении дыма в распределительном помещении на платформе "Sleipner" 22 октября в 04:40 утра по местному времени.
Энергетика
22 октября 2024 г. 16:46

Норвежская "Equinor" сообщила о появлении дыма в распределительном помещении на платформе "Sleipner" 22 октября в 04:40 утра по местному времени.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании.

По информации "Equinor", в этот район было направлено судно "Skandi Mongstad".

"Sleipner B" - это беспилотная добывающая платформа, расположенная в Северном море, в 12,5 км от платформы "Sleipner-А".

"Производство остановлено, на объекте сброшено давление", - говорится в информации.

Вся техническая мощность платформ "Sleipner" составляет 16,9 млн куб. м в сутки (6,2 млрд куб. м в год). Проект охватывает газоконденсатные месторождения "Sleipner Ost", "Gungne" и "Sleipner Vest". На установки также поступают углеводороды с месторождений "Sigyn", "Volve", "Gudrun" и "Gina Krog".

Норвегия является сейчас основным поставщиком трубопроводного газа в Европу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Equinor shuts production at Sleipner B gas platform

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
18 октября 2024 г. 12:51
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi