Equinor остановила работу морской газовой платформы из-за задымления

Норвежская "Equinor" сообщила о появлении дыма в распределительном помещении на платформе "Sleipner" 22 октября в 04:40 утра по местному времени.

Норвежская "Equinor" сообщила о появлении дыма в распределительном помещении на платформе "Sleipner" 22 октября в 04:40 утра по местному времени.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании.

По информации "Equinor", в этот район было направлено судно "Skandi Mongstad".

"Sleipner B" - это беспилотная добывающая платформа, расположенная в Северном море, в 12,5 км от платформы "Sleipner-А".

"Производство остановлено, на объекте сброшено давление", - говорится в информации.

Вся техническая мощность платформ "Sleipner" составляет 16,9 млн куб. м в сутки (6,2 млрд куб. м в год). Проект охватывает газоконденсатные месторождения "Sleipner Ost", "Gungne" и "Sleipner Vest". На установки также поступают углеводороды с месторождений "Sigyn", "Volve", "Gudrun" и "Gina Krog".

Норвегия является сейчас основным поставщиком трубопроводного газа в Европу.