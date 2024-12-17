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Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа в Северном море

Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа в Северном море Норвежская компания Equinor объявила об открытии новых залежей нефти и газа в Северном море.
Энергетика
17 декабря 2024 г. 13:06
Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа в Северном море

Норвежская компания Equinor объявила об открытии новых залежей нефти и газа в Северном море.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление компании, залежи обнаружены в 17 километрах к западу от нефтегазового месторождения "Тролль" и оцениваются в 2–12 млн баррелей нефтяного эквивалента.

"Открытие, получившее предварительное название Ринганд, включает нефть и газ. Это уже второе открытие в этом районе за короткое время. По предварительным данным, объем залежей [газа] составляет от 0,3 до 2 млн кубометров, однако их отдельная разработка, вероятно, будет нерентабельной", — отмечается в сообщении компании.

Старший вице-президент Equinor по разведке и добыче на западном шельфе Норвегии Гейр Сертвейт заявил, что, несмотря на небольшой объем открытия, оно имеет значительный потенциал.

"Это небольшое открытие, но в перспективном регионе, который мы продолжим изучать с использованием существующей инфраструктуры. Если в этом районе будут сделаны новые открытия, их объединение позволит обеспечить более эффективное использование ресурсов и экономическую выгоду", - сказал он

Залежи были обнаружены в ходе бурения разведочной скважины на территории с лицензией на добычу 923/923B. Участниками проекта являются норвежские компании Equinor (60%), DNO Norge (20%) и Petoro (20%).

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Версия на английском языке Equinor discovers new oil, gas deposits in North Sea

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