Equinor и Shell создадут крупнейшую нефтегазовую компанию в британском секторе Северного моря

Компания Equinor UK Ltd, дочерняя структура норвежской Equinor ASA, и Shell UK Limited, дочерняя компания британской Shell plc, договорились объединить свои британские шельфовые нефтегазовые активы для создания новой компании..

Компания Equinor UK Ltd, дочерняя структура норвежской Equinor ASA, и Shell UK Limited, дочерняя компания британской Shell plc, договорились объединить свои британские шельфовые нефтегазовые активы для создания новой компании..

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Equinor.

Сделка вступит в силу с 1 января 2025 года, но ее завершение ожидается к концу 2025 года, поскольку требует одобрения соответствующих органов.

“Совместное предприятие создается для поддержки внутренней добычи нефти и газа и обеспечения безопасности поставок энергоносителей в Великобритании. После завершения сделки Equinor и Shell будут иметь в нем по 50% долевого участия. Новая компания станет крупнейшим независимым производителем в британском секторе Северного моря”, - говорится в информации.

Новое СП со штаб-квартирой в Абердине будет включать в себя акционерные доли Equinor в Mariner, Rosebank и Buzzard, а также акционерные доли Shell в Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair и Schiehallion. Частью сделки также станет ряд лицензий на разведку.

В Великобритании Equinor в настоящее время добывает около 38 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день; Shell UK добывает более 100 тыс баррелей нефтяного эквивалента в день. Ожидается, что новая компания будет добывать более 140 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день в 2025 году.

Equinor сохранит право собственности на свои трансграничные активы Utgard, Barnacle и Statfjord, а также портфель оффшорных ветровых электростанций, включая Sheringham Shoal, Dudgeon, Hywind Scotland и Dogger Bank. Она также сохранит активы по водороду, улавливанию и хранению углерода, производству электроэнергии, хранению аккумуляторов и хранению газа.

Shell UK сохранит право собственности на свои доли в заводе Fife NGL, газовом терминале St Fergus и плавучих ветровых проектах, находящихся в стадии разработки - MarramWind и CampionWind. Shell UK также останется техническим разработчиком Acorn, крупнейшего в Шотландии проекта по улавливанию и хранению углерода.