Equinor и партнеры вложат $2 млрд в месторождение Fram South в Норвегии

Компания Equinor, которая будет управлять проектом, сообщила, что добывать нефть и газ там планируют начать к концу 2029 года.

Норвежская энергетическая госкомпания Equinor с партнерами Vaar Energi (Норвегия) и Inpex Idemitsu (Япония) объявили в четверг, что вложат более 21 млрд норвежских крон (около $2,08 млрд) в разработку нового нефтегазового месторождения Fram South в Норвежском море.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Компания Equinor, которая будет управлять проектом, сообщила, что добывать нефть и газ там планируют начать к концу 2029 года.

Гейр Тунесвик, представитель руководства компании Equinor, пояснил, что разработка месторождения Fram South важна, потому что она поможет обеспечивать Европу энергией с норвежских месторождений в море. Добытые нефть и газ будут по трубам отправлять на уже существующую платформу Troll C в Северном море, а оттуда - стандартным маршрутом, как остальное норвежский газ.

Норвежским Equinor принадлежит 45% проекта, Vaar Energi - 40%, а японской Inpex Idemitsu Norge - оставшиеся 15%.