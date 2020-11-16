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Equinor феминизирует свой управленческий аппарат

Equinor феминизирует свой управленческий аппарат Новый исполнительный комитет будет состоять из 11 членов по сравнению с 12 ранее, а число женщин увеличится с трех до пяти
Энергетика
16 ноября 2020 г. 19:47
Equinor феминизирует свой управленческий аппарат

Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) Equinor продвигает женщин в свой высший руководящий состав, включая главу нового подразделения цифровых технологий.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное сообщение норвежской компании. При этом сокращается общее количество руководителей высшего звена в группе.

Это первая корпоративная кадровая перестановка, проведенная новым исполнительным директором Андерсом Опедалом, который возглавил госкомпанию 2 ноября.

Новый исполнительный комитет будет состоять из 11 членов по сравнению с 12 ранее, а число женщин увеличится с трех до пяти, что стало реакцией на критику отсутствия гендерного баланса в руководстве крупнейшей компании Норвегии.

«Изменения в команде корпоративного исполнительного комитета отражают хорошее сочетание преемственности и обновления, разнообразия и опыта как в Equinor, так и в отрасли», — говорится в заявлении Опедала.

Генеральный директор пообещал ускорить инвестиции Equinor в ветряную и солнечную энергетику и повысил цели компании по сокращению выбросов углерода. При этом планы по увеличению годовой добычи нефти и газа на период до 2026 года не изменились.

Существующее подразделение New Energy Solutions будет переименовано в Renewables, а результаты его деятельности начнут публиковаться в I квартале 2021 года.

Разработка и внедрение отраслевых и цифровых технологий, а также различных инноваций (TDI) будут осуществляться отдельным подразделением. Оно будет рассматриваться как основополагающее для повышения безопасности, увеличения создания дополнительной стоимости, сокращения выбросов и разработки решений в области низкоуглеродной энергетики, подчеркнули в Equinor.

«Объединение [нескольких] подразделений в TDI откроет [новые] возможности как в нефтегазовой сфере, так и в сфере возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных решений», — говорится в сообщении компании.

Департамент TDI возглавит американка Кэрри Локхарт, присоединившаяся к Equinor в 2016 году и ранее руководившая оффшорным бизнесом норвежской компании в США.

Пять членов исполнительного комитета — новички на высших руководящих должностях, включая временного финансового директора Свейна Скея, назначенного в конце прошлого месяца.

Подразделения Equinor по стратегии, поглощениям и развитию бизнеса будут объединены в офис финансового директора, и в связи с этими изменениями решение о постоянном финансовом директоре будет принято позже, сообщил Reuters источник в компании.

Отметим, что 29 октября Equinor списала 2,93 млрд долларов США со стоимости своих активов после снижения собственных долгосрочных прогнозов цен на нефть и газ. Нефтегазовая группа уверена в том, что пандемия и отказ от ископаемого топлива окажут долговременное негативное влияние на углеводородные рынки.

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