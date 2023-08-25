Equinor досрочно начала добычу на месторождении Statfjord Ost

Норвежская энергетическая компания Equinor приступила к добыче на месторождении Statfjord Ost в Северном море на полгода раньше запланированного срока, ожидая увеличения совокупной добычи на 26 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Норвежская энергетическая компания Equinor приступила к добыче на месторождении Statfjord Ost в Северном море на полгода раньше запланированного срока, ожидая увеличения совокупной добычи на 26 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом свидетельствуют данные компании.

"Две новые скважины были пробурены… и планируется пробурить еще три. Statfjord Ost связан платформой Statfjord C, и проект включает в себя модификацию Statfjord C, а также прокладку нового трубопровода… к подводным скважинам", - сообщает Equinor.

Отмечается, что добыча началась на полгода раньше изначально намеченного срока. Также Equinor и ее партнеры ожидают увеличения добычи Statfjord Ost на 26 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.