Equinor будет поставлять СПГ для нового завода аммиака в Индии

Норвежская Equinor договорилась с индийской компанией Deepak Fertilisers о поставках с 2026 года на ее новый завод по производству аммиака 0,65 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

Норвежская Equinor договорилась с индийской компанией Deepak Fertilisers о поставках с 2026 года на ее новый завод по производству аммиака 0,65 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Equinor.

"Компания Equinor и индийская компания Deepak Fertilisers, специализирующаяся на производстве удобрений и нефтехимической продукции, подписали 15-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа… которые начнутся в 2026 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Deepak будет использовать газ в основном в качестве сырья для производства аммиака на своем недавно введенном в эксплуатацию заводе по производству удобрений и нефтехимии.