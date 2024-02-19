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Equinor будет поставлять СПГ для нового завода аммиака в Индии

Equinor будет поставлять СПГ для нового завода аммиака в Индии Норвежская Equinor договорилась с индийской компанией Deepak Fertilisers о поставках с 2026 года на ее новый завод по производству аммиака 0,65 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.
Энергетика
19 февраля 2024 г. 16:55
Equinor будет поставлять СПГ для нового завода аммиака в Индии

Норвежская Equinor договорилась с индийской компанией Deepak Fertilisers о поставках с 2026 года на ее новый завод по производству аммиака 0,65 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Equinor.

"Компания Equinor и индийская компания Deepak Fertilisers, специализирующаяся на производстве удобрений и нефтехимической продукции, подписали 15-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа… которые начнутся в 2026 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Deepak будет использовать газ в основном в качестве сырья для производства аммиака на своем недавно введенном в эксплуатацию заводе по производству удобрений и нефтехимии.

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Версия на английском языке Equinor to supply LNG for new ammonia plant in India

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