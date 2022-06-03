Equinor будет инвестировать 50% дохода в ВИЭ

Норвежская компания Equinor намерена инвестировать 50% дохода в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Норвежская компания Equinor намерена инвестировать 50% дохода в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Как передает Report, об этом заявил менеджер норвежской компании Equinor по Азербайджану Стиг Атланд, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Он отметил, что в целом компания инвестирует в различные сферы нефтегазовой отрасли, как, например, в природный газ.

Атланд также подчеркнул важность цифровизации для развития нефтегазовой сферы, для чего необходима совместная работа.

"Если мы хотим преуспеть в энергопереходе и нефтегазовой сфере, нам нужно делиться данными", - сказал он.