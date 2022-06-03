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Equinor будет инвестировать 50% дохода в ВИЭ

Equinor будет инвестировать 50% дохода в ВИЭ Норвежская компания Equinor намерена инвестировать 50% дохода в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
Энергетика
3 июня 2022 г. 11:09
Equinor будет инвестировать 50% дохода в ВИЭ

Норвежская компания Equinor намерена инвестировать 50% дохода в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Как передает Report, об этом заявил менеджер норвежской компании Equinor по Азербайджану Стиг Атланд, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Он отметил, что в целом компания инвестирует в различные сферы нефтегазовой отрасли, как, например, в природный газ.

Атланд также подчеркнул важность цифровизации для развития нефтегазовой сферы, для чего необходима совместная работа.

"Если мы хотим преуспеть в энергопереходе и нефтегазовой сфере, нам нужно делиться данными", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке “Equinor” şirkəti gəlirlərinin 50%-ni bərpa olunan enerji mənbələrinə yatıracaq
Версия на английском языке Equinor eyes investing 50% of income in renewables

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