Equinor ASA изучает возможность продажи своих активов в Азербайджане

Норвежская международная энергетическая компания Equinor ASA изучает возможность продажи своих активов в Азербайджане, в том числе доли в крупнейшем нефтяном проекте страны.

Норвежская международная энергетическая компания Equinor ASA изучает возможность продажи своих активов в Азербайджане, в том числе доли в крупнейшем нефтяном проекте страны - "Азери-Чираг-Гюнешли".

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

"Норвежская энергетическая компания работает с Jefferies Financial Group Inc., чтобы оценить интерес покупателей к активам, который включает в себя 7,27-процентную долю в крупном месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли". По их словам, сделка может составить примерно 1 миллиард долларов", - говорится в статье.

Отмечается, что заявки на активы Equinor должны быть поданы в ближайшие недели. Обсуждения продолжаются, но нет уверенности, что они приведут к сделке.

В целом, Equinor имеет доли в других месторождениях разведки и разработки в Каспийском море, а также в экспортном нефтепроводе "Баку-Тбилиси-Джейхан" (БТД) в размере 8,71 %.

Отметим, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. А 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и распределении добычи. Настоящее соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.