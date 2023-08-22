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Equinor ASA изучает возможность продажи своих активов в Азербайджане

Equinor ASA изучает возможность продажи своих активов в Азербайджане Норвежская международная энергетическая компания Equinor ASA изучает возможность продажи своих активов в Азербайджане, в том числе доли в крупнейшем нефтяном проекте страны.
Энергетика
22 августа 2023 г. 10:54
Equinor ASA изучает возможность продажи своих активов в Азербайджане

Норвежская международная энергетическая компания Equinor ASA изучает возможность продажи своих активов в Азербайджане, в том числе доли в крупнейшем нефтяном проекте страны - "Азери-Чираг-Гюнешли".

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

"Норвежская энергетическая компания работает с Jefferies Financial Group Inc., чтобы оценить интерес покупателей к активам, который включает в себя 7,27-процентную долю в крупном месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли". По их словам, сделка может составить примерно 1 миллиард долларов", - говорится в статье.

Отмечается, что заявки на активы Equinor должны быть поданы в ближайшие недели. Обсуждения продолжаются, но нет уверенности, что они приведут к сделке.

В целом, Equinor имеет доли в других месторождениях разведки и разработки в Каспийском море, а также в экспортном нефтепроводе "Баку-Тбилиси-Джейхан" (БТД) в размере 8,71 %.

Отметим, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. А 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и распределении добычи. Настоящее соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

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Версия на английском языке Equinor exploring sale of its operations in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке “Equinor” AÇG-dəki payının satışını araşdırır

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