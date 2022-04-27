Европарламент призывает страны ЕС ввести эмбарго на поставки российских энергоносителей

Европарламент (ЕП) призывает страны Евросоюза ввести эмбарго на поставки энергоносителей из России.
Как передает Report, об этом заявила сегодня глава Европарламента Роберта Метсола.
"Европарламент призывает к немедленному общеевропейскому эмбарго на поставки энергоносителей, контролируемых Кремлем. Пришло время раз и навсегда покончить с нашей зависимостью от автократов", - написала она в Twitter.
В этой связи глава ЕП также пообещала поддержку Болгарии и Польше и другим странам.
Ранее сообщалось, что "Газпром" полностью приостановил поставки газа Болгарии и Польше.