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Envision Energy может создать в Азербайджане промышленный парк с нулевыми выбросами

Envision Energy может создать в Азербайджане промышленный парк с нулевыми выбросами Азербайджан обсудил с Китаем возможности сотрудничества с целью создания промышленного парка с нулевыми выбросами, внедрения новых технологий в сфере энергетики и снабжения соответствующим оборудованием
Энергетика
4 сентября 2023 г. 20:11
Envision Energy может создать в Азербайджане промышленный парк с нулевыми выбросами

Азербайджан обсудил с Китаем возможности сотрудничества с целью создания промышленного парка с нулевыми выбросами, внедрения новых технологий в сфере энергетики и снабжения соответствующим оборудованием.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с вице-президентом китайской компании Envision Energy Джоном Ли.

На встрече было подчеркнуто расширение связей между деловыми кругами, отмечены деловая и инвестиционная среда, условия, созданные для инвесторов в Азербайджане. Было отмечено, что в числе приоритетных вопросов обеспечения устойчивого экономического роста - внедрение самых прогрессивных инструментов в сфере энергоэффективности и развитие сферы альтернативной энергии, и что существуют большие возможности для расширения партнерства с целью обеспечения в Азербайджане деятельности специализированных предприятий.

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Версия на английском языке ФотоEnvision Energy can create zero-emission industrial park in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Фото“Envision Energy” Azərbaycanda sıfır emissiyalı sənaye parkı yarada bilər

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