Envision Energy может создать в Азербайджане промышленный парк с нулевыми выбросами

Азербайджан обсудил с Китаем возможности сотрудничества с целью создания промышленного парка с нулевыми выбросами, внедрения новых технологий в сфере энергетики и снабжения соответствующим оборудованием

Азербайджан обсудил с Китаем возможности сотрудничества с целью создания промышленного парка с нулевыми выбросами, внедрения новых технологий в сфере энергетики и снабжения соответствующим оборудованием.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с вице-президентом китайской компании Envision Energy Джоном Ли.

На встрече было подчеркнуто расширение связей между деловыми кругами, отмечены деловая и инвестиционная среда, условия, созданные для инвесторов в Азербайджане. Было отмечено, что в числе приоритетных вопросов обеспечения устойчивого экономического роста - внедрение самых прогрессивных инструментов в сфере энергоэффективности и развитие сферы альтернативной энергии, и что существуют большие возможности для расширения партнерства с целью обеспечения в Азербайджане деятельности специализированных предприятий.