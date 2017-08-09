ENOC продолжает поставки нефти в Иран в обход санкций

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Компании DragonOil и ENOC отгрузили очередную партию нефти в Иран. Как передает Report, это уже второй рейс российского судна "ВФ Танкер-20" в иранский порт Нека для выгрузки туркменской нефти за текущий месяц.

Напомним, что в конце июля "ВФ Танкер-20" привез нефть компании DragonOil и встал на рейде порта Баку. Однако, после недельного ожидания, связанного с обнаружением недекларированного груза на борту, в спешном порядке направился в сторону Ирана и выгрузился в терминале Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

"ВФ Танкер-20" 7 августа погрузил новую партию туркменской нефти в порту Аладжа (Туркменистан) и двинулся в сторону Азербайджана. Однако, вскоре после выхода из территориальных вод Туркменистана, судно повернуло на юг и пришло в иранский порт Нека.

Судя по всему, данный маневр судна связан с тем, что грузовые и таможенные документы на нефть оформляются DragonOil и ENOC с указанием порта выгрузки груза Баку (Азербайджан), что предполагает дальнейший транзит в Европу, так как, скорее всего, разрешения от властей Туркменистана (Государственная таможенная служба и др. структуры) на поставки туркменской нефти в Иран получено не было.

Не исключается, что DragonOil вообще не сможет получить подобное разрешение в связи с серьезным охлаждением отношений между Туркменистаном и Ираном из-за спора по оплате за поставленный в Иран туркменский природный газ и намерениями иранской стороны подать иск против Туркменистана в международный арбитраж.

Кроме этого, подобные движения корабля возможно объясняются попытками DragonOil и ENOC скрыть истинное направление поставки груза – Иран и, таким образом, избежать попадания в список компаний, нарушающих американские санкции против Ирана.

Напомним, что NIOC (Национальная иранская нефтяная компания) и NICO (торговая структура NIOC), а также их подразделения в различных странах включены в санкционый список США.

В настоящий момент DragonOil и ENOC грузят третье судно - "ВФ Танкер-13" (принадлежит той же российской судоходной компании "ВФ Танкер"). Пойдет ли это судно снова на Иран, в обход американских санкций и таможенного регулирования Туркменистана, остается под вопросом.