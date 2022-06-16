О нас

Eni получит от "Газпром" 65% запрошенного объема газа

Eni получит от "Газпром" 65% запрошенного объема газа Итальянская энергетическая компания Eni получит в четверг от "Газпрома" не более 65% запрошенного объема газа.
Энергетика
16 июня 2022 г. 15:39
Eni получит от Газпром 65% запрошенного объема газа

Итальянская энергетическая компания Eni получит в четверг от "Газпрома" не более 65% запрошенного объема газа.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в компании.

"Суточная заявка Eni на газ была примерно на 44% выше, чем вчера (увеличение связано с необходимостью вернуть объемы, не полученные вчера, и с обычной коммерческой динамикой); "Газпром" объявил, что будет поставлено только 65% запрошенных объемов", - сообщил пресс-секретарь. Уточняется, что в четверг газа будет получено немного больше, чем в среду, когда "Газпром" уведомил Eni о сокращении поставок газа примерно на 15%.

Согласно заявлению компании, недостаточный объем "Газпром" объяснил "проблемами, связанными со станцией "Портовая".

Во вторник "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей. В связи с этим для прокачки на компрессорной станции "Портовая" можно использовать только три агрегата для поставок лишь 100 млн кубометров в сутки по сравнению с планом 167 млн кубометров в сутки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе
Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе
16 июня 2022 г. 16:06
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов
16 июня 2022 г. 15:30
В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay
В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay
16 июня 2022 г. 14:41
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
14 июня 2022 г. 17:24
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
14 июня 2022 г. 14:23
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
14 июня 2022 г. 10:59
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi