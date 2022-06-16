Eni получит от "Газпром" 65% запрошенного объема газа

Итальянская энергетическая компания Eni получит в четверг от "Газпрома" не более 65% запрошенного объема газа.

Итальянская энергетическая компания Eni получит в четверг от "Газпрома" не более 65% запрошенного объема газа.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в компании.

"Суточная заявка Eni на газ была примерно на 44% выше, чем вчера (увеличение связано с необходимостью вернуть объемы, не полученные вчера, и с обычной коммерческой динамикой); "Газпром" объявил, что будет поставлено только 65% запрошенных объемов", - сообщил пресс-секретарь. Уточняется, что в четверг газа будет получено немного больше, чем в среду, когда "Газпром" уведомил Eni о сокращении поставок газа примерно на 15%.

Согласно заявлению компании, недостаточный объем "Газпром" объяснил "проблемами, связанными со станцией "Портовая".

Во вторник "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей. В связи с этим для прокачки на компрессорной станции "Портовая" можно использовать только три агрегата для поставок лишь 100 млн кубометров в сутки по сравнению с планом 167 млн кубометров в сутки.