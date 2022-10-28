Eni планирует заместить зимой не менее 50% поставок российского газа

Итальянская Eni планирует заместить предстоящей зимой не менее половины поставок российского газа за счет альтернативных поставщиков энергоресурсов.

Итальянская Eni планирует заместить предстоящей зимой не менее половины поставок российского газа за счет альтернативных поставщиков энергоресурсов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава компании Клаудио Дескальци.

"Мы планируем заместить не менее 50% поставок российского газа этой зимой, используя нашу широкую и диверсифицированную базу запасов, наши давние отношения со странами-производителями и наше растущее присутствие на рынке СПГ", - приводятся его слова в сообщении Eni.