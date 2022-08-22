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Eni объявила об открытии крупного месторождения газа у побережья Кипра

Eni объявила об открытии крупного месторождения газа у побережья Кипра Крупное газовое месторождение обнаружено в 160 км от побережья Кипра.
Энергетика
22 августа 2022 г. 14:50
Eni объявила об открытии крупного месторождения газа у побережья Кипра

Крупное газовое месторождение обнаружено в 160 км от побережья Кипра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает итальянская энергетическая компания Еni, которой принадлежит 50% Eni Cyprus, ведущей работы в шестом блоке исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Кипра, где производилось бурение скважины Cronos-1 в целях геологоразведки.

Как уточняется, объем запасов месторождения, входящего в компетенцию Еni и партнеров TotalEnergies, оценивается в 70 млрд куб. м. Предполагается также, что скважина обладает большим потенциалом, который будет оценен в ходе дополнительных разведочных работ, говорится в сообщении компании.

"Скважина Cronos-1 является четвертой разведочной скважиной, пробуренной Eni Cyprus, и второй в шестом блоке [исключительной экономической зоны Кипра] после открытия скважины Calypso-1 в 2018 году. Открытие Cronos-1 создает условия для добычи дополнительных потенциальных объемов газа в регионе и входит в стратегию Eni для наращивания дополнительных поставок газа в Европу", - указывается в сообщении.

Eni присутствует на Кипре с 2013 года. Компания управляет вторым, третьим, шестым, восьмым и девятым блоками и владеет долями в седьмом и 11 блоках, которыми управляет TotalEnergies.

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