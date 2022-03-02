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Eni намерена выйти из совместного с "Газпромом" предприятия в "Голубом потоке"

Eni намерена выйти из совместного с "Газпромом" предприятия в "Голубом потоке" Итальянская Eni намерена выйти из совместного предприятия с "Газпромом" , которое владеет газопроводом из России в Турцию, "Голубой поток".
Энергетика
2 марта 2022 г. 09:39
Eni намерена выйти из совместного с Газпромом предприятия в Голубом потоке

Итальянская Eni намерена выйти из совместного предприятия с "Газпромом" , которое владеет газопроводом из России в Турцию, "Голубой поток".

Как передает Report, об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на представителя компании.

"Голубой поток" предназначен для прямых поставок российского газа в Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. Общая протяженность его сухопутных и морского участков - 1 213 км. Строительство газопровода завершено в декабре 2002 года, в феврале 2003 года начались коммерческие поставки газа.

В 2021 году по магистральному газопроводу было транспортировано 15,98 млрд кубометров газа.

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Версия на английском языке Eni intends to withdraw from joint venture with Gazprom

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