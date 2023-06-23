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Eni и Var Energi купят ведущую газодобывающую компанию Neptune

Eni и Var Energi купят ведущую газодобывающую компанию Neptune Итальянская энергетическая компания Eni и ее норвежская дочерняя нефтегазовая компания Var Energi приобретут за 4,5 млрд долларов ведущую независимую компанию по разведке и добыче газа с низким уровнем выбросов Neptune.
Энергетика
23 июня 2023 г. 11:33
Eni и Var Energi купят ведущую газодобывающую компанию Neptune

Итальянская энергетическая компания Eni и ее норвежская дочерняя нефтегазовая компания Var Energi приобретут за 4,5 млрд долларов ведущую независимую компанию по разведке и добыче газа с низким уровнем выбросов Neptune.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Eni.

"Eni приобретет активы, составляющие весь портфель Neptune, за исключением его операций в Германии и Норвегии. Операции в Германии будут выделены до завершения сделки Eni, а норвежские операции будут приобретены компанией Var непосредственно у Neptune по отдельному соглашению о покупке акций", - сказано в сообщении.

Согласно согласованным условиям, стоимость Neptune Global Business составит около 2,6 млрд долларов, а Neptune Norway Business - примерно 2,3 млрд долларов. По состоянию на 31 декабря 2022 года чистый долг Neptune Global Business, условно рассчитанный с учетом продажи Neptune Norway Business, составлял около 0,5 млрд долларов. Окончательная сумма чистого вознаграждения по обеим сделкам будет зависеть от обычных корректировок при закрытии сделки и будет выплачена наличными при ее завершении. Сделка с Eni будет финансироваться за счет имеющейся ликвидности.

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Версия на английском языке Eni, Var Energi to buy leading gas producer Neptune

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