Energy Aspects: ОПЕК продлит Венское соглашение

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сокращение нефтяных запасов США за последнюю отчетную неделю вместо прогнозируемого роста еще раз подтвердило эффективность сделки по сокращению добычи ОПЕК. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, аналитики авторитетной консалтинговой компании Energy Aspects (США) полагают, что на саммите 25 мая соглашение об ограничении добычи будет продлено еще на 6 месяцев.

По информации, хотя рост нефтяных цен привел к росту добычи сланцевой нефти в США, запасы продолжат сокращаться. Производители сланцевой нефти усердно работают над снижением издержек, а также имеют доступ к дешевым деньгам, и в условиях стабилизации цен чувствовали себя приемлемо и без мер ОПЕК.

В Energy Aspects полагают, что меры ОПЕК успешны — данные об отгрузке нефти ОПЕК свидетельствуют об их резком сокращении — и рынок еще ощутит их последствия. В EA видят потенциал для роста добычи нефти в США и Канаде на 1 млн баррелей в день в этом году, но полагают, что ни этот процесс, ни медленное исполнение Россией взятых обязательств (10 марта министр энергетики Новак заявил о сокращении добычи на 156 000 баррелей в сутки — в рамках сделки Россия обязалась сократить добычу на 300 000 б/с к концу апреля) не помешает ОПЕК продлить срок действия соглашения в мае. Вместе с тем, ОПЕК, вероятно, потребуется сильнее ограничить экспорт, потому что, несмотря на сокращение добычи, экспорт продолжает расти.