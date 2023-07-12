Энергосотрудничество Венгрии с Азербайджаном ведет к углублению региональной интеграции

Энергетическое сотрудничество Венгрии с Азербайджаном служит ступенькой на пути к углублению сотрудничества с соседними странами, такими как Румыния, Болгария, Турция, Сербия и т.д.

Энергетическое сотрудничество Венгрии с Азербайджаном служит дальнейшему углублению региональной интеграции в этой сфере, между такими соседями, как Румыния, Болгария, Турция, Сербия, Греция и Словакия.

Как передает Report, об этом говорится в материале, опубликованном на сайте BNN Breaking.

"Продолжающийся энергетический кризис заставил правительства всех европейских стран пересмотреть свою политику в этой области и искать альтернативные решения. Важность хорошо функционирующей и гибкой энергетической инфраструктуры становится все более очевидной", - говорится в публикации.

Сотрудничество Венгрии с Азербайджаном в области энергетики не является чем-то беспрецедентным: "На протяжении многих лет между двумя странами существуют хорошие отношения, способствующие развитию экономических связей и поддержке взаимных интересов. Заключение контракта на поставки газа из Азербайджана в Венгрию еще больше укрепляют это партнерство и представляет собой значительный вклад в обеспечение энергостабильности страны".