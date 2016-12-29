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    Энергоснабжение высокогорных населенных пунктов Азербайджана будет обеспечиваться за счет альтернативных источников

    Разрабатываются конкретные предложения в этой сфере

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан проведет анализ эффективности газификации высокогорных населенных пунктов, изучит международный опыт в этой сфере и пути решения проблемы, а также рассмотрит вопрос альтернативного энергоснабжения населенных пунктов, газификация которых неэффективна с технико-экономической точки зрения.

    Как передает Report, это отражено в “Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане”.

    Согласно документу, разрабатываются конкретные предложения в этой сфере. 

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