Энергоснабжение высокогорных населенных пунктов Азербайджана будет обеспечиваться за счет альтернативных источников

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан проведет анализ эффективности газификации высокогорных населенных пунктов, изучит международный опыт в этой сфере и пути решения проблемы, а также рассмотрит вопрос альтернативного энергоснабжения населенных пунктов, газификация которых неэффективна с технико-экономической точки зрения.

Как передает Report, это отражено в “Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане”.

Согласно документу, разрабатываются конкретные предложения в этой сфере.