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    Энергоснабжение в метро приостановилось, пассажиры эвакуируются - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники метрополитена и полиции помогают гражданам покидать застрявшие в тоннелях вагоны.

    Как сообщил Report руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, на данный момент пассажиры эвакуируются: "На всех станциях ведутся работы по эвакуации людей. К выходам станций метро подъехали машины скорой помощи. Гражданам, у которых ухудшилось самочувствие, оказывается медицинская помощь".

    По его словам, процесс продлится до тех пор, пока последний пассажир не покинут метро: "На данный момент процесс эвакуации почти завершился".

    *** 19:29

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Из-за повторного перебоя в подаче электроэнергии на территории страны движение поездов в Бакинском метрополитене приостановилось. 

    Как сообщает с места происшествия сотрудник Report, поезда остались в тоннели, людей эвакуируют. Входы и выходы из метро закрыты.

    В заявлении Report руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов подтвердил информацию. 

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