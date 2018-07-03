Энергоснабжение в метро приостановилось, пассажиры эвакуируются - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники метрополитена и полиции помогают гражданам покидать застрявшие в тоннелях вагоны.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, на данный момент пассажиры эвакуируются: "На всех станциях ведутся работы по эвакуации людей. К выходам станций метро подъехали машины скорой помощи. Гражданам, у которых ухудшилось самочувствие, оказывается медицинская помощь".

По его словам, процесс продлится до тех пор, пока последний пассажир не покинут метро: "На данный момент процесс эвакуации почти завершился".

*** 19:29

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Из-за повторного перебоя в подаче электроэнергии на территории страны движение поездов в Бакинском метрополитене приостановилось.

Как сообщает с места происшествия сотрудник Report, поезда остались в тоннели, людей эвакуируют. Входы и выходы из метро закрыты.

В заявлении Report руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов подтвердил информацию.