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Энергопотребление за два месяца рассчитают по льготному лимиту

​Энергопотребление за два месяца рассчитают по льготному лимиту

Лимит льготного потребления электроэнергии для категории населения в Азербайджане с апреля увеличен сроком на 2 месяца.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Департамента информационных технологий ОАО "Азеришыг" Галиб Гамидов.

По его словам, в апреле и мае лимит льготного потребления повысился на 100 кВт - с 300 до 400 кВт/час.

"Расчет энергопотребления по лимиту в 300 кВт в квитанциях об оплате в апреле не должен вызывать путаницы, поскольку в этом месяце расчет произведен за март. В квитанциях, поступивших в мае и июне, расчет будет производиться за предыдущие месяцы по лимиту в 400 кВт", - отметил он. 

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