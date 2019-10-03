Министр: Энергообъекты Венесуэлы подверглись нападению четыре раза

Нефтяные объекты Венесуэлы подверглись нападению четыре раза в течение года.

Как передает Report, об этом заявил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, выступая в четверг на Международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2019».

По его словам, добыча нефти в Венесуэле упала ниже 1 млн баррелей в сутки, в том числе из-за нападений на энергообъекты страны.

"У нас были нападения на энергетическую инфраструктуру страны, чтобы повредить добычу нефти. Наша добыча, конечно, упала. Мы разработали новый план восстановить добычу до 1 млн баррелей в сутки - в этом году у нас было четыре нападения на энергетическую инфраструктуру, и сейчас наша добыча упала ниже 1 млн баррелей в сутки", - сказал он.