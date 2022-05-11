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Энергоконцерн Германии E.ON считает маловероятным введение эмбарго на газ из РФ

Энергоконцерн Германии E.ON считает маловероятным введение эмбарго на газ из РФ E.ON - крупнейший германский энергоконцерн - считает маловероятным введение эмбарго на поставки российского газа. Такое мнение в ходе телеконференции с инвесторами высказал финансовый директор компании Марк Шпикер, передает Report со ссылкой на РИА Новост
Энергетика
11 мая 2022 г. 14:35
Энергоконцерн Германии E.ON считает маловероятным введение эмбарго на газ из РФ

E.ON - крупнейший германский энергоконцерн - считает маловероятным введение эмбарго на поставки российского газа. Такое мнение в ходе телеконференции с инвесторами высказал финансовый директор компании Марк Шпикер, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я все еще рассматриваю этот сценарий как маловероятный. Если вы посмотрите на позицию правительства Германии, то она кристально прозрачна - газовое эмбарго очень сильно и неблагоприятно повлияет на экономику Германии", - сказал он, добавив, что спустя три месяца обсуждения этой темы ни у кого до сих пор нет четкого представления о том, какими на самом деле будут последствия от введения такого эмбарго.

Шпикер также отметил, что E.ON не имеет долгосрочных контрактов с Россией, поэтому переадресовал вопрос об оплате газа в рублях тем компаниям, которые имеют подобные договоры.

Власти ФРГ ранее утверждали, что готовы заменить поставки российского газа к 2024 году. От угля и нефти из РФ Германия может отказаться уже в течение текущего года.

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Версия на английском языке German energy concern E.ON: Embargo on gas from Russia unlikely

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