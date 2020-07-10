Международное энергоагентство повысило прогноз спроса на нефть

Во II полугодии IEA прогнозирует рост ежесуточного спроса до 5,1 млн баррелей в сутки

Во II квартале текущего года мировой спрос на нефть снизился на 16,4 млн баррелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В отчете отмечается, что в мае спрос в Китае и Индии сильно вырос. В Китае зафиксирован рост на 0,7 млн баррелей в сутки, в Индии-на 1,1 млн баррелей.

Наибольшее снижение спроса зафиксировано в первой половине года. За это время ежесуточный спрос сократился на 10,75 млн баррелей.

Во II полугодии IEA прогнозирует сокращение ежесуточного спроса на 5,1 млн баррелей.

По прогнозу агентства, в этом году мировой спрос снизится на 7,9 млн баррелей по сравнению с 2019 годом и составит 92,1 млн баррелей. В предыдущем прогнозе снижение составило 8,1 млн баррелей.

Согласно прогнозу, в 2021 году ежесуточный спрос сократится на 5,3 млн баррелей, а потребление составит 97,4 млн баррелей. А это на 2,6 млн баррелей меньше, чем в 2019 году.