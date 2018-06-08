Энергетический уголь на этой неделе подорожал до максимума

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Цены на энергетический уголь на этой неделе выросли до максимума с 2012 года.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, необычайно жаркая погода в Китае подстегнула спрос на энергоносители.

Энергетический уголь в австралийском порту Ньюкасл (эталонный контракт для азиатского рынка) подорожал до 112,05 долларов за тонну, сообщает агентство Bloomberg. Повышение цен с недавнего минимума, зафиксированного в середине апреля, составляет 24%.

В китайском порту Циньхуандао спотовый уголь подорожал примерно на 18% с апреля, до 104 долларов за тонну. При этом власти Китая хотят сохранить цену на уровне 90 долларов за тонну.

Несмотря на стремление китайских властей снизить использование угля из экологических соображений, пока он остается главным источником тепловой и электрической энергии в стране.