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Энергетические структуры Азербайджана и Турции начали очередные встречи

Энергетические структуры Азербайджана и Турции начали очередные встречи Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) и Агентство по регулированию энергетического рынка Турции (EPDC) организуют встречи в рамках второго этапа плана действий по сотрудничеству на 2022 год.
Энергетика
8 сентября 2022 г. 15:55
Энергетические структуры Азербайджана и Турции начали очередные встречи

Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) и Агентство по регулированию энергетического рынка Турции (EPDC) организуют встречи в рамках второго этапа плана действий по сотрудничеству на 2022 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AERA.

Согласно информации, на встрече с участием специалистов двух структур, турецкие специалисты поделились с экспертами AERA опытом подключения к электросети и использования системы, регулирования тарифов на распределение электроэнергии.

В завершение встречи было достигнуто соглашение о продолжении консультативных рабочих обсуждений между специалистами AERA и докладчиками с целью совершенствования нормативно-правовой базы в Азербайджане.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish energy institutions start next meetings
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin enerji qurumları növbəti görüşlərə başlayıb

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