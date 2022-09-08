Энергетические структуры Азербайджана и Турции начали очередные встречи

Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) и Агентство по регулированию энергетического рынка Турции (EPDC) организуют встречи в рамках второго этапа плана действий по сотрудничеству на 2022 год.

Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) и Агентство по регулированию энергетического рынка Турции (EPDC) организуют встречи в рамках второго этапа плана действий по сотрудничеству на 2022 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AERA.

Согласно информации, на встрече с участием специалистов двух структур, турецкие специалисты поделились с экспертами AERA опытом подключения к электросети и использования системы, регулирования тарифов на распределение электроэнергии.

В завершение встречи было достигнуто соглашение о продолжении консультативных рабочих обсуждений между специалистами AERA и докладчиками с целью совершенствования нормативно-правовой базы в Азербайджане.