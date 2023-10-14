​​​​​​​Энергетическая политика Азербайджана обсуждена на конференции в США

В американском штате Пенсильвания при совместной организации посольства Азербайджана в Вашингтоне и влиятельных организаций энергетического сектора США состоялась "Конференция по энергетической безопасности"

"Конференция по энергетической безопасности" состоялась в американском штате Пенсильвания при совместной организации посольства Азербайджана в Вашингтоне и влиятельных организаций энергетического сектора США.

Как сообщает американское бюро Report, в конференции приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, конгрессмены от штата Пенсильвания, представители авторитетного американского Центра стратегических и международных исследований, Исследовательской службы Конгресса, Вашингтонского института и Фонда "Наследие", Нью-Йоркского, Колумбийского, Техасского университетов и эксперты государственного и частного секторов.

Выступая на панели в рамках конференции, организуемой уже во второй раз, посол Xазар Ибрагим проинформировал гостей о текущей политике Азербайджана в области энергетики и коммуникаций и инициируемых страной региональных проектах.

Участвовавшие в обсуждениях представители авторитетных организаций энергетического сектора США рассказали о вкладе реализуемых Азербайджаном масштабных проектов в энергообеспечение стран мира.