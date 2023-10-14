О нас

​​​​​​​Энергетическая политика Азербайджана обсуждена на конференции в США

​​​​​​​Энергетическая политика Азербайджана обсуждена на конференции в США В американском штате Пенсильвания при совместной организации посольства Азербайджана в Вашингтоне и влиятельных организаций энергетического сектора США состоялась "Конференция по энергетической безопасности"
Энергетика
14 октября 2023 г. 18:03
​​​​​​​Энергетическая политика Азербайджана обсуждена на конференции в США

"Конференция по энергетической безопасности" состоялась в американском штате Пенсильвания при совместной организации посольства Азербайджана в Вашингтоне и влиятельных организаций энергетического сектора США.

Как сообщает американское бюро Report, в конференции приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, конгрессмены от штата Пенсильвания, представители авторитетного американского Центра стратегических и международных исследований, Исследовательской службы Конгресса, Вашингтонского института и Фонда "Наследие", Нью-Йоркского, Колумбийского, Техасского университетов и эксперты государственного и частного секторов.

Выступая на панели в рамках конференции, организуемой уже во второй раз, посол Xазар Ибрагим проинформировал гостей о текущей политике Азербайджана в области энергетики и коммуникаций и инициируемых страной региональных проектах.

Участвовавшие в обсуждениях представители авторитетных организаций энергетического сектора США рассказали о вкладе реализуемых Азербайджаном масштабных проектов в энергообеспечение стран мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın enerji siyasəti ABŞ-da müzakirə olunub

Другие новости из категории

Спикер парламента: Турция намерена стать газовым хабом
Спикер парламента: Турция намерена стать газовым хабом
14 октября 2023 г. 14:10
​​​​​​​За минувшие 20 лет в Азербайджане введены в эксплуатацию более 70 новых электростанций
​​​​​​​За минувшие 20 лет в Азербайджане введены в эксплуатацию более 70 новых электростанций
14 октября 2023 г. 11:45
Цена азербайджанской нефти превысила 95 долларов
Цена азербайджанской нефти превысила 95 долларов
14 октября 2023 г. 10:27
Цены на газ в Европе повысились на 5%
Цены на газ в Европе повысились на 5%
13 октября 2023 г. 11:26
Россия подготовила и направила Турции дорожную карту по газовому хабу
Россия подготовила и направила Турции дорожную карту по газовому хабу
13 октября 2023 г. 11:05
Цена нефти Brent выросла до 86,65 доллара за баррель
Цена нефти Brent выросла до 86,65 доллара за баррель
13 октября 2023 г. 10:45
Цена азербайджанской нефти превысила 92 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 92 доллара
13 октября 2023 г. 10:29
Индия создаст крупнейший в мире центр возобновляемой энергетики
Индия создаст крупнейший в мире центр возобновляемой энергетики
13 октября 2023 г. 10:01
Газоснабжение в трех районах будет частично ограничено
Газоснабжение в трех районах будет частично ограничено
13 октября 2023 г. 09:31
Запасы нефти в США за неделю подскочили на 10,2 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю подскочили на 10,2 млн баррелей
12 октября 2023 г. 19:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi