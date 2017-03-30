Энергетическая миссия Азербайджана отправилась в Украину

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Делегация Азербайджана по энергетическим вопросам сегодня отправилась в Киев (Украина). Завтра миссия примет участие в заседании азербайджано-украинской рабочей группы в Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Азербайджана.

Делегацию из представителей Государственной нефтяной компания Азербайджана (SOCAR), SOCAR Energy Ukraine, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг" и Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии возглавляет замминистра энергетики Натиг Аббасов.

По информации, на заседании будут обсуждаться вопросы сотрудничества в нефтегазовой, а также сфере энергоснабжения и возобновляемых источников энергии. По итогам заседания будет подписан протокол.

Отметим, что между официальными Баку и Киевом находятся в силе меморандум "О сотрудничестве по организации поставок сжиженного природного газа на территорию Украины" и "О мерах по развитию сотрудничества в области транспортировки нефти через территорию Украины".