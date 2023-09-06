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Enbridge создаст крупнейшую в Северной Америке газораспределительную платформу

Enbridge создаст крупнейшую в Северной Америке газораспределительную платформу Канадский трубопроводный оператор Enbridge Inc. договорился о покупке трех американских газораспределительных компаний у Dominion Energy в рамках сделки на 14 млрд долларов.
Энергетика
6 сентября 2023 г. 12:15
Enbridge создаст крупнейшую в Северной Америке газораспределительную платформу

Канадский трубопроводный оператор Enbridge Inc. договорился о покупке трех американских газораспределительных компаний у Dominion Energy в рамках сделки на 14 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе канадской компании.

Enbridge покупает East Ohio Gas Company, Public Service Company of North Carolina, а также Questar Gas и связанные с ней компании, работающие под брендом Wexpro.

Сделка предполагает выплату 9,4 млрд долларов денежными средствами и принятие долговых обязательств на 4,6 млрд. Транзакция позволит создать крупнейшую в Северной Америке газораспределительную платформу, которая будет обслуживать около 7 млн потребителей и поставлять порядка 9,3 млрд куб. футов (263 млн куб. м) газа в сутки.

Закрытие сделки ожидается в следующем году. Для ее финансирования Morgan Stanley и Royal Bank of Canada обязались предоставить канадской компании заемные средства в размере до 9,4 млрд долларов.

Кроме того, синдикат андеррайтеров во главе с RBC Capital Markets и Morgan Stanley обязался купить акции Enbridge на сумму 4 млрд канадских долларов (2,93 млрд долларов США). Чистый доход от продажи бумаг также будет направлен на оплату сделки.

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Версия на английском языке Enbridge to build North America’s biggest natural gas distribution platform

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