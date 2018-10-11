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    Enbridge остановила прокачку по газопроводу в Канаде и США из-за взрыва

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Предприятие Enbridge из-за взрыва остановило прокачку газа по трубопроводу, снабжающему газом потребителей Британской Колумбии в Канаде и штата Вашингтон в США, 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания. 

    Остановка уже вызвала перебои на ряде перерабатывающих заводов в США.

    В настоящее время Enbridge не готова давать прогнозы о возможной дате возобновления поставок.

    Royal Dutch Shell заявила, что закрывает подразделения на перерабатывающем заводе Puget Sound в районе Сиэтла в США из-за взрыва на газопроводе. Кроме того, агентство Блумберг сообщило о закрытии завода Phillips 66 в штате Вашингтон.

    По данным компании Fortis, остановка прокачки может затронуть около 700 тысяч ее потребителей в Ванкувере и других районах на западе Канады. Компания уже обратилась с просьбой об экономии газа.

    Аналогичное предупреждение сделала и компания Puget Sound Energy, обратившись с просьбой к 750 тысячам потребителей в штате Вашингтон уменьшить температуру на термостатах в своих домах и ограничить потребление горячей воды.

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