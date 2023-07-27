Enagas завершила сделку по увеличению доли в Трансадратическом газопроводе

Испанская энергетическая компания Enagas завершила соглашение о приобретении дополнительных 4% акций Axpo в Трансадриатическом трубопроводе (TAP) за 168 млн. евро, доведя свою общую долю до 20%.

Испанская энергетическая компания Enagas завершила формальности по сделке о приобретении дополнительных 4% в Трансадриатическом трубопроводе (TAP) у швейцарской Axpo за 168 млн. евро, доведя свою общую долю в газопроводе до 20%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании.

Enagas отмечает, что это позволить компании получить дивиденды в размере около 70 млн. евро в 2023 году в проекте, который в будущем может быть адаптирован для транспортировки и "зеленого" водорода.

Компания отмечает, что по газопроводу с 2026 года будет транспортироваться до 1,2 млрд. кубометров природного газа в дополнение к имеющимся ежегодным объемам в 10 млрд. кубометров.